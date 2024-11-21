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Trabzonsporlu Çiftçi İkiz Danalarına Efsane Futbolcuların İsimlerini Verdi

Trabzonsporlu Çiftçi İkiz Danalarına Efsane Futbolcuların İsimlerini Verdi
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Bayburt'ta yaşayan fanatik Trabzonsporlu Bilgehan Sancar, doğan ikiz danalarına Trabzonspor'un efsane futbolcularından Şota ve Arçil'in isimlerini verdi. Sancar, yeni doğacak danalarına ise Yattara ve Sörloth ismini vermeyi planlıyor.

Bayburt'ta yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan fanatik Trabzonsporlu Bilgehan Sancar, ikiz doğan buzağılarına Türk futbolunda bir döneme damgasını vuran, Gürcü asıllı, Trabzonspor'da oynamış ikiz kardeşler Şota ve Arçil'in ismini verdi. Fanatik Trabzonsporlu olduğu için böyle bir şey yaptığını söyleyen Sancar, yeniden buzağıları olması durumunda onlara da Yattara ve Sörtloth adını vereceğini belirterek, "Nasip olur yeni doğan buzağılarım olursa onlara da Yattara ve Sörloth isimlerini vereceğim" dedi.

Süper Ligin başarılı takımlarından biri olan Trabzonspor'da forma terleten Şota Arveladze ve Arçil Arvaledze kardeşler, aradan geçen uzun yıllara rağmen Trabzonspor taraftarlarının akıllarında büyük yer etti. İkiz kardeşler, saygılarıyla ve attığı gollerle Trabzonspor tarihine efsane futbolcular olarak geçmeyi başarmışlardı. 1994-1997 yıllarında takımda beraber oynayan Arveladze kardeşler Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra da bordo mavili taraftarların hatıralarında yer tutmaya devam etti. Geçmiş senelerde danalarına Trabzonspor'un eski futbolcularından Hami Mandıralı ve Lemi Çelik'in isimlerini koyduğunu belirten Sancar, yeni danalarına da İbrahim Yattara ve Alexander Sörloth'un soyadlarını koyacağının sözünü verdi.

"İkiz danalarım da Şota ve Arçil gibi 22 dakika arayla doğdu, adları Şota ve Arçil oldu"

Danalarının 22 arayla doğduğunu, futbolcu kardeşlerin de aralarında 22 dakika olduğunu savunan Sancar, bunun bir işaret olduğunu dile getirerek, "Bu sene Allah'a şükürler olsun ilk defa ikiz danalarım oldu. İkiz danalarım olduğu için onların adını Arçil ve Şota koydum. Arçil ve Şota koymamdaki sebep ise fanatik Trabzonsporlu olmam. Gürcü sporcular, Trabzonspor'un efsane futbolcuları kendileri. Arçil ile Şota'nın aralarında 22 dakika var. İkiz danalarım da 22 dakika arayla doğdukları için bunların ismini de o yüzden o şekilde koydum. Geçen sene danalarımın ismini Hami ile Lemi koymuştum, onları sattım. Nasip olur yine hayvanlarımdan doğuran olursa onların ismini de Yattara ve Sörtloth koyacağım" diye konuştu.

"36 yıl önceki kadronun ilk 11'ini yedekleriyle birlikte bir nefeste sayarım"

Trabzonspor'a ve danalarına da hasta olduğunu vurgulayan Sancar, 36 yıl önceki kadronun tamamını yedekleriyle beraber sayacağını böyle de bir fanatik olduğunu kaydederek, "Ben Trabzonsporluyum, fanatiğim, hasta fanatiğim. Danalarıma da hastayım, Trabzonspor'a da hastayım. Böyle isimleri koya koya takımı kurmaya çalışacağım. Bir nefeste 36 yıl önceki kadronun ilk 11'ini yedekleriyle beraber hepsinin ismini tam kadro şeklinde sayarım. O kadar fanatik Trabzonsporluyum. Benim bu ahırda başka futbolcunun ismi, başka takımın ismi geçmez. Sadece Trabzonspor'a yer veriyorum. Bütün hayvanlarıma bütün futbolcuların isimlerini koyuyorum. Hami, Lemi, Şeyhmus bu isimleri koydum, Sörloth, Yattara bunların da isimlerini koyacağım. Trabzonspor'un oyuncularının bütün isimlerini koymaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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