Trabzon yerel haberleri | Ahmet Kaya, Trabzon'da Yolu Çöken Yeşilbük Mahallesine Gitti: "Burada İnsanlar 2 Aydır Mağduriyet Yaşıyor"

Trabzon yerel haberine göre CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’da yolu çöken Yeşilbük mahallesinde incelemelerde bulundu. Kaya, "Burada yaşayan yüzlerce insanımız, iki aydır büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bu soruna kalıcı bir çözüm üretilmesi için, ihale yapılması gibi 3-5 ay zaman alacak bir süreç var… 3-5 ay daha bu mahalleyi mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Vali, sizedir çağrım. Lütfen gereğini yaptırın" dedi.

ESRA NUR PERVAN

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon'da yolu çöken Yeşilbük mahallesinde incelemelerde bulundu. Kaya, "Burada yaşayan yüzlerce insanımız, iki aydır büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bu soruna kalıcı bir çözüm üretilmesi için, ihale yapılması gibi 3-5 ay zaman alacak bir süreç var… 3-5 ay daha bu mahalleyi mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Vali, sizedir çağrım. Lütfen gereğini yaptırın" dedi.

Ahmet Kaya, Trabzon'un merkez Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük mahallesine giderek iki ay önce çöken yolu inceledi. Kaya, burada yaptığı açıklamada, çöken yolun bir an önce trafiğe açılması için belediyeye ve valiliğe çağrıda bulundu.

" İKİ AYDIR BURADAKİ MAĞDURİYETE BİR ÇÖZÜM ÜRETİLMEMESİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Ahmet Kaya, "İstinat duvarındaki çökme nedeniyle mahallenin ana yolu yaklaşık iki aydır kapalı. Şimdi fındık ayındayız. İnsanlar, fındıklarını toplamak için buraya geliyorlar. Ana yolun kapalı olması nedeniyle ta aşağıdan, yaklaşık 7-8 kilometre bir mesafeyi dolaşıp mahallenin merkezine ancak gidebiliyorlar. 20 gün önce de yetkililere çağrıda bulundum, hala bir adım atılmadı. İki aydır buradaki mağduriyete bir çözüm üretilmemesini anlamış değilim" dedi.

"UFAK BİR DÜZENLEMEYLE YOL TRAFİĞE AÇILABİLİR"

Çöken yolda incelemelerde bulunan Kaya, "Ben de bir mühendisim. Geldim, mühendis gözüyle inceledim. Yıkılan bir istinat duvarı var. Belirli işlerin yapılması gerekiyor. Fakat alttaki zemine baktığımızda, gaskam dediğimiz sağlam bir zemin var. Burada, kalıcı çözüm üretilinceye kadar, en azından bir aracın rahatlıkla geçebileceği kontrollü ve geçici bir yol açılabilir. Yolda yapılacak ufak bir revizyonla rahatlıkla bir araç geçebilir, yol köyün kullanımına açılabilir. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Gelsinler, yerinde bir inceleme yapsınlar" diye konuştu.

"MAHALLELİYİ 3-5 AY DAHA MAĞDUR ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Trabzon Valisi'ne seslenen Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada yaşayan yüzlerce insanımız, iki aydır büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bu soruna kalıcı bir çözüm üretilmesi için, ihale yapılması gibi 3-5 ay zaman alacak bir süreç var. Havalar iyi gidiyor, yağış yok, şu anda heyelan riski de yok. Bir tasfiye ile şuradan bir aracın kontrollü bir şekilde rahatlıkla geçebileceği bir yol açılabilir. Bunu yapın, vatandaşın mağduriyetini bitirin. Ondan sonra kalıcı çözüm için ihale ve diğer süreçler arkadan yürüsün. Ama öncelikle bu yolumuzu bir an önce trafiğe açın. 3-5 ay daha bu mahalleyi mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Vali, sizedir çağrım. Lütfen gereğini yaptırın."