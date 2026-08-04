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Tomarza'da TMO hububat alımları sürüyor

Tomarza'da TMO hububat alımları sürüyor
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hububat hasadıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerden buğday ve arpa alımlarına devam ediyor. Randevu sistemiyle yapılan alımlarda, yemlik buğday 14,50 TL, ekmeklik buğday kaliteye göre 16,50 TL'ye kadar, arpa ise 12,75-13 TL'den alınıyor. Nem oranı yüzde 17'nin üzerindeki ürünler kabul edilmezken, hasat sezonu sonuna kadar alımların süreceği bildirildi.

Kayseri'nin önemli tarım merkezlerinden olan Tomarza ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerden buğday ve arpa alımlarını aralıksız sürdürüyor. 22 Temmuz'da başlayan alımların, ilçedeki hasat sezonu tamamlanıncaya ve üreticilerin ürün teslimleri sona erinceye kadar devam edeceği bildirildi.

TMO, randevu sistemi kapsamında üreticilerden buğday ve arpa teslim alırken, ürünler kabul öncesinde kalite ve teknik kriterler doğrultusunda detaylı kontrollerden geçiriliyor. Yapılan incelemelerin ardından uygun bulunan hububatlar, TMO depolarına sevk edilerek muhafaza altına alınıyor. Alım fiyatlarına göre yemlik buğday kilogram başına 14,50 TL'den satın alınırken, kalite kriterlerini karşılayan ekmeklik buğdaylarda fiyat 16,50 TL'ye kadar çıkabiliyor. Arpa alımlarında ise temel fiyat 12,75 TL olarak uygulanırken, kalite şartlarını sağlayan ürünler 13 TL'den alınıyor.

Yetkililer, nem oranı yüzde 17'nin üzerinde olan hububatların, depolardaki diğer ürünlerin kalitesini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle kabul edilmediğini belirtti. Bu nedenle üreticilerin, ürünlerini teslim etmeden önce gerekli kurutma işlemlerini tamamlamalarının önem taşıdığı ifade edildi.

Randevu sistemi sayesinde alım merkezinde yoğunluk yaşanmazken, üreticiler işlemlerini planlı şekilde gerçekleştirerek ürünlerini kısa sürede teslim edebiliyor. Tomarza'da hasat döneminin devam etmesiyle birlikte TMO'nun önümüzdeki günlerde de üreticilerden hububat alımlarını sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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