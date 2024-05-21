Tokat Niksar'da Halk Oyunları Kursu

Tokat'ın Niksar ilçesinde farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen halk oyunları kursunda buluşuyor. Haftada üç gün bir araya gelerek yöresel oyunları öğrenen kursiyerler, stres atıyor ve spor yaparak zinde kalmayı hedefliyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde farklı mesleklerden ve yaşlardan insanların bir araya geldiği bir grup, folklor oynayarak hem stres atıyor hem de spor yapıyor. Halk oyunları tutkunları haftada üç gün bir gençlik merkezi salonunda buluşuyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan yaklaşık 20 kişi, halk oyunlarını öğrenirken günün stresini de atıyor ve zinde kalmayı hedefliyor. Bu sayede müzik eşliğinde yöresel oyunlarını icra eden kursiyerler, keyifli ve sağlıklı vakit geçiriyor.

"Herkes için eğlenceli ve öğretici bir ortam"

Halk Eğitim Merkezi kurs hocası Sinem Bal, kursta her yaştan insanın bulunduğunu belirterek, "Tokat Niksar Halk Eğitim Merkezi'nde halk oyunları eğitmeni olarak görev yapıyorum. Kursumuzda 9-10 yaşında öğrencilerimizden 60'larında olan katılımcılarımıza kadar her yaştan insan mevcut. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla gelip burada sinirlerini ve streslerini attıkları, kültürümüzü öğrendikleri bir ortam sunuyoruz. Kursiyerlerimiz çok mutlu. İlk geldiklerinde ellik oynar geçeriz diyorlar, ancak iş biraz tekniğe dönünce 'Biz ellik bilmiyormuşuz' diyorlar. Normalde halk arasında oynadıkları oyunları burada daha teknik ve ekibe katılacak şekilde öğreniyorlar. İlk başta bocalasalar da şu anda oyunları rahat öğreniyorlar. Yıl sonunda Halk Eğitim Merkezi'nin gösteri sergisinde açılış gösterisi yaparak ekip ruhunu tatmış olacağız" dedi.

"Katılımcılar, farklı yaş ve meslek gruplarından"

Kursa farklı meslek ve yaş gruplarından katılımcıların olduğunu belirten Sinem Bal, "Niksar'da ikamet eden birçok meslekten arkadaşımız var. Bir trafik polisi, hemşire, ebe, emekli, kuaför, güzellik salonu sahibi, iş insanı, dükkan sahibi ve esnaf gibi birçok kesimden kursiyerlerimiz var. Başka gelmek isteyen kişileri de bekleriz. Buyursunlar, kültürümüzü beraber öğrenelim" diye konuştu.

"Halk oyunları ile spor ve kültür bir arada"

İş insanı Leman Bozbalak, halk oyunlarını çok sevdiğini ve geçmişte eğitmenlik yaptığını ifade ederek, "Halk oyunları kursunun açılması için çok talep oldu. Biz de Sinem Hanım'dan talep ettik ve kursun açılmasında büyük katkı sağladı. Ben çok mutluyum, eski dönemlerimi hatırlıyorum. Hem spor adına oldukça faydalı, hareket etmiş oluyorsunuz, kondisyonunuz iyi duruma geliyor hem de kültürümüzü öğrenmiş oluyorsunuz. Durumdan oldukça memnunum" şeklinde konuştu.

Emekli hemşire Serpil Özçelik ise yöresel kültürü öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Emekli sağlık çalışanıyım. Emekli olduktan sonra Halk Eğitim'de birçok kursa katıldım. Bu yıl da Tokat Halk Oyunları kursunu seçerek geldim. Çok mutluyuz, eğleniyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Hem spor yapıyoruz hem de yöremizin oyunlarını ve kültürlerini öğreniyoruz. Heyecanla geliyoruz. Ders saatlerimizin uzun olmasına rağmen vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKAT