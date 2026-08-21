TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu, TKDK desteklerini masaya yatırdı

ETSO bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), Ağustos ayı olağan toplantısını Kübra Alioğulları başkanlığında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü ev sahipliğinde yaptı.

Temmuz ayı faaliyetleri değerlendirildi

Toplantının açılışının ardından belirlenen gündem maddelerine geçildi. Kurul üyeleri ilk olarak, Temmuz 2026 döneminde yürütülen KGK İcra Kurulu faaliyetlerini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Geçtiğimiz ayın çalışmaları gözden geçirilerek, kadın girişimciliğini desteklemeye ve geliştirmeye yönelik adımların sonuçları istişare edildi.

TKDK destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı

Toplantının TKDK'da yapılması vesilesiyle ana gündem maddesini kurum tarafından sağlanan hibe ve destek programları oluşturdu. TKDK yetkilileri tarafından kurul üyelerine; tarım, kırsal kalkınma ve üretime yönelik yatırım imkanları hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Kadın girişimcilere sağlanan avantajlar, hibe oranları ve proje başvuru süreçlerinin detaylarının aktarıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı