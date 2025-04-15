TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Filyos Türkiyemizin de enerji üssü konumundadır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak'ta katıldığı açılış ve ödül töreninde Filyos Vadisi'nin yalnızca Batı Karadeniz için değil, Orta Anadolu için de stratejik önem taşıdığını belirterek, "Burası sadece liman değil, Türkiye'nin enerji üssü olacak" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TOBB derslik binası açılışı ve ekonomiye değer katanlar ödül töreni gerçekleştirildi. BEUN Çaycuma Kampüsünde gerçekleştirilen program öncesi kurdele kesildi. Açılış töreni saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun destekleriyle hayata geçirilen derslik binası hakkında bilgiler vererek, "Bugün burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun destekleriyle yalnızca bir derslik binasını üniversitemize kazandırmakla kalmıyoruz. Ayrıca geleceğimizin umudu öğrencilerimizin hayallerini ve bilimle yorulmuş yarınlarını da inşa ediyoruz. Bu modern yapı içerisinde bir büyük anfi, iki küçük anfi, iki büyük sınıf yer almaktadır" dedi.

"Çaycuma, Batı Karadeniz'in ihracat kapısı olacak"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarette önemli mesajlar verdi. TOBB'un 81 ilde 81 okul projesi kapsamında yapılan yatırımlara değinen Hisarcıklıoğlu, Zonguldak'taki oda başkanlarının önerisiyle eğitime yapılacak yatırımın Çaycuma'ya kazandırıldığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Odalar ve Borç Sahipliği Yönetim Kurulu olarak 81 ilde 81 okul projesi kapsamında Zonguldak'taki beş oda başkanım dedi ki 'başkanım bizim eğitime yatırım ihtiyacımızı Çaycuma'da yapalım' dediler. Bu anlayıştan dolayı ben 5 başkanımı kutluyorum" dedi.

"Filyos Vadisi bu bölgeye ayrı bir değer katacaktır"

Konuşmasında Çaycuma'nın stratejik konumuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bölgenin yalnızca Batı Karadeniz değil, İç Anadolu açısından da büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Filyos Vadisi liman, sanayi bölgesi buraya ayrı bir değer katacaktır. Burası aynı zamanda Türkiyemizin de enerji üssü konumundadır. Sadece Batı Karadeniz'in değil, Orta Anadolu'nun da denize çıkış kapısı Çaycuma olacaktır. Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun ihracat merkezi haline gelecektir. Sizin farklı olarak bir de havaalanınız var" dedi.

"Tahkim ve arabuluculuk merkezinden mutlaka yararlanın"

Çaycuma'da faaliyete geçirilen tahkim ve arabuluculuk merkezinin önemine de değinen TOBB Başkanı, bu merkezin ticari anlaşmazlıklarda sunduğu kolaylıklara dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, "Bünyemizde faaliyete geçirdiğiniz tahkim ve arabuluculuk merkeziyle özellikle ticari itilaflarımızı daha hızlı ve daha ucuza çözebilme imkanı sunuyor ki bu kapsamda tüccar ve sanayicilerimize tavsiyem anlaşmazlıklarınızda odamızın bu merkezinde muhakkak istifade edebilirsiniz" diye konuştu.

"Birbirimizi ötekileştirmeyelim"

Ekonomik sıkıntılara da değinen Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Son olarak şunu vurgulamak istiyorum. Ekonomide bazı sıkıntılarımız var bu var. İnşallah el ele verip bugünleri de aşacağız. Ama benim bir kardeşiniz olarak sizden ricam. Ne olur birbirimizi ötekileştirmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük imkanlarla yoluna devam edecektir"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da Türkiye ekonomisine katkı sağlayan sanayicilerin kahraman olduğunu söyleyerek, "Türkiye ekonomisini sizler iş dünyası sanayiciler, ticaret yapanlar milletin kahramanlarısınız. ve bugüne Türkiye ekonomisi bugün dünyanın 16. 17. büyük ekonomisi ve yoluna devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Yüzyılında, Türkiye Yüzyılında daha büyük imkanlarla, fırsatlarla, atılımlarla, sıçramalarla yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora

Çaycuma'daki törenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen fahri doktora tevcih töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Rifat Hisarcıklıoğlu'nun hayatını anlatan video gösterimi sunuldu. Törende konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Ülkemizin çeşitli ithalat, ihracat yerli ve milli otomotiv gıda ile eğitim gibi sektörlerinde önemli başarılara imza atan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu geleneklerine ve köklerine bağlı olarak ahilik kültürünün modern dünyadaki en önemli temsilcilerinden birisidir. Onun ülkemizin ticaret sanayi ve eğitim başta olmak üzere dördüncü sanayi devrimine yetişmesi için gösterdiği değerli katkılarına hep birlikte şahidiz" dedi.

Fahri doktora tevcihi töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, üniversitenin mensubu olmaktan şeref duyduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir asrı geride bırakan köklü tarihiyle üniversitemizin azimle ve aktif bir şekilde çalışarak büyüdüğünü ve Zonguldak'a ayrı bir değer kattığını memnuniyetle takip ediyorum. Üniversite Sanayi İş Birliği'mizde hem şehri Batı Karadeniz bölgesinin ekonomisinde ayakta duruyor. Bu çağdaş vizyonunuz kapsamında sadece 30 üniversitemizin alabildiği kurumsal akreditasyonu almayı hak kazandınız. Tüm bu başarıların mimarları olan Rektörümüzü ve siz değerli hocalarımı yürekten kutluyorum."

"Ticaret sanayi odamda ahi ocağı şeklinde çalışmakta"

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, BEUN'deki fahri doktora tevcih töreninin ardından bir otelde düzenlenen Zonguldak Ekonomi Zirvesi'nin kapanış oturumuna katıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve ZTSO Başkanı Metin Demir'in konuşmalarının ardından kürsüye TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geldi.

Ara buluculuk ve tahkim merkeziyle ticari itilafların daha hızlı ve ucuza çözüldüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak ülkemizin sanayileşmesi yolculuğunda ilk adımın atıldığı yer. Zonguldak Ticaret Sanayi Odamız, açtığı ara bulucuk ve tahkim merkeziyle ticari itilafların daha hızlı ve ucuza çözülmesini sağlıyor. Biliyorsunuz işçi işveren, ticari, tüketici ve hatta kira uyuşmazlıklarında ara bulucuk zorunlu hale geldi. Buraya gelen dosyaların yüzde 70'i de anlaşmayla sonuçlanıyor. Bizim kültürümüzde helalleşme çok önemli. Helalleşmek. Mahkemede haklı haksız olmaktan daha önemlisi helalleşerek ayrılmak önemli. İşte bu ara bulucu tahkim işi tam helalleşerek anlaşıyor bırak ayrılıyorsunuz biliyor musunuz? Süre ne kadar? Üç ay. 3 ayda bitiyor. 100 bin liranı 3 ay sonra alıyorsun. Peki nasıl oluyor bu? Helalleşerek ayrılıyorsunuz. Onun için bu imkandan faydalanalım. Peki yahu tekrar mahkemeye gitme şansı var mı? Yok. Aynı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği hüküm neyse buradaki verilen hükümde aynen geçerli. Eskiden ahi ocağı nasıl anlaşmazlıkları ahi ocağında çözüyorsa şimdi ticaret sanayi odamda eskinin kültürümüzde var olan ahi ocağı şeklinde çalışmakta."

Konuşmaların ardından 2025 Zonguldak iş dünyası ödül töreninde de firma temsilcilerine ödülleritakdimedildi. Zirve ödül töreninin ardından sona erdi. - ZONGULDAK