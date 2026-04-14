Giresun'da Alagöz Madencilik'e tepki devam ediyor
Giresun'un Tirebolu ilçesinde AK Parti Milletvekili Nazım Elmas, Sekü köyünde yaptığı ziyaret sırasında bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı ve konuşmasını tamamlayamadan ayrılmak zorunda kaldı. Ayrıca köydeki maden arama çalışmaları da devam ediyor.
Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas'ın ziyareti sırasında gerginlik yaşandı.
Sekü köyünü ziyaret eden Milletvekili Elmas, vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkına hitap etmek isteyen Elmas, bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Konuşmasını sürdüremeyen Elmas, daha sonra köyden ayrıldı.
Öte yandan daha önce kamuoyunda tartışmalara neden olan Sekü köyündeki maden arama çalışmalarında, Alagöz Madencilik'e ait iş makinelerinin jandarma eşliğinde belirlenen alana intikal ederek sondaj faaliyetlerine başladığı bildirildi. - GİRESUN