Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ve ESTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü İş Birliğiyle Sosyal İş Fikirleri Sunuldu

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ve ESTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü iş birliği ile Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında geliştirilen sosyal iş fikirleri jüri üyelerine sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, gençlerin kendilerini geliştirmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda ESTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü iş birliği ile üniversitedeki Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğrenciler gruplar halinde Özgür Keyif, Nourish-u, Kritiko ve Createen olmak üzere 4 sosyal iş fikri geliştirdi. Geliştirilen iş fikirleri, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından desteklenen erken aşama sosyal girişimler olan Patilihane ve Artıyeşiliz ile beraber jüriye sunuldu.

ESGİAD temsilcisi Umut Rallas, KOSGEB temsilcisi Yusuf Kaya, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan, ERİNKOM temsilcisi Yeliz Kök, Evrim Derya Değirmenkaya ve BEBKA temsilcisi Fatih Aydın'dan oluşan jüri üyeleri öğrencilerin geliştirdiği iş fikirlerini sürdürülebilirlik, yenilikçilik, sosyal ve çevresel etki bakımından değerlendirerek katılımcılara geliştirmeleri gereken yönler ile ilgili geri dönüş sağladı. KOSGEB Temsilcisi Yusuf Kaya ise öğrencileri girişimcilere yönelik KOSGEB destekleri ile ilgili bilgi verdi.

Sunuma katılan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu katılımcılara teşekkür etti.