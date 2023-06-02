Tepebaşı'nı Ziyaret Eden Şairlere Kültür-Sanat Turu

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Şiir Buluşması’ için kente gelen şairler, ‘Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu’ sergisini ve ‘Pişmiş Toprak Sempozyumu’ eserlerini inceledi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Uluslararası Şiir Buluşması' için kente gelen şairler, 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' sergisini ve 'Pişmiş Toprak Sempozyumu' eserlerini inceledi.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 11. Uluslararası Şiir Buluşması devam ediyor. Buluşma kapsamında kente gelen yerli ve yabancı şairler, Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergisini, belediye hizmet binası içinde yer alan ve kentin dört bir yanını süsleyen Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda ortaya çıkan sanat eserlerini inceledi.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Kemal Yakut, şairlere eşlik ederek sergiyi anlattı. Eskişehir'in sanat kenti olduğunu vurgulayan şairler, sergiye ve Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerine hayran kaldıklarını ve böyle bir etkinlik içerisinde yer almaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Şairler, Atila Özer Karikatürlü Ev'in yanında bulunan ve Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın heykelini de ziyaret etti. Şairlerden Mazlum Çetinkaya, heykel önünde Ali İsmail Korkmaz anısına bir şiir okudu.