Tepebaşı'nda Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamam - Haberler

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Tepebaşı'nda Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamam

ANKA - Yerel
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Tepebaşı'nda Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamam

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için düzenlenen kesim alanının hazırlıklarını tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için düzenlenen kesim alanının hazırlıklarını tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz ve huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıkların ücretsiz kesiminin yapılacağı alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibari ile başlayacak.

Kurban kesim alanı hakkında detaylı bilgi almak vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne ulaşabilecek.

ANKA / Yerel

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