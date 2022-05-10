Teoman Südor'un Resim Sergisi Muratpaşa'da

MURATPAŞA, ANTALYA (ANKA) -

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Teoman Südor'un " Ege'nin Düşleri" resim sergisi açıldı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray'ın yaptığı sergi 9 Haziran'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Antalya'nın kültür ve sanat hayatına farklı bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi, İtalya Çağdaş Sanat Kataloğunda da yer alan ressam Teoman Südor'un "Ege'nin Düşleri" isimli resim sergisine bir ay boyunca ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray'ın yaptığı serginin açılışını Antalya'nın iş ve kültür-sanat dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Açılışta Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı.

"ŞEHİRLER, SANAT FAALİYETLERİ DEVAM ETMEDİĞİ ZAMAN ASLA ŞEHİR OLMAZ"

Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Şehirler, sanat faaliyetleri devam etmediği zaman asla şehir olmaz. İnsan ve bina kalabalığını şehir yapan şey, derinliğini, içindeki ruhu, estetik ve ince bakanlarının yorumlarıdır. O şehre kattıklarıdır" dedi.

Antalya'da Türkan Şoray Kültür Merkeziyle büyük bir mekansal markalaşmayı yaptıklarını dile getiren Uysal, "Antalyamıza, Muratpaşamıza yakıştı. Bu sergi de çok yakıştı" dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.