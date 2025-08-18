Tatvan Sesi Gazetesi: 33 Yıllık Yayın Hayatı ve Kentin Hafızası

Bitlis yerel medyasında köklü bir geçmişe sahip olan Tatvan Sesi Gazetesi, 33 yıldır kesintisiz bir şekilde yerel haberlerin nabzını tutuyor.

Bitlis'in medya sahnesinde uzun yıllardır önemli rol üstlenen Tatvan Sesi Gazetesi kentin ve bölgenin sesi olmaya devam ediyor. Tatvan ilçesinde 7 Eylül 1992 tarihinde yayın hayatına başlayan Tatvan Sesi Gazetesi, tam 33 yıldır kentin gözü, kulağı ve hafızası olmayı sürdürüyor. Bölgedeki güncel gelişmelerin yanı sıra, yerel kültür etkinlikleri, spor haberleri ve toplumsal meseleleri de kuruluşundan bu yana geniş bir perspektif ile okuyucularına ulaştıran gazete 33 yıllık yayın hayatı ile kentin yayın hayatına devam eden en köklü gazetesi olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Şehrin tarihi mirası, kültürel zenginlikleri ve sosyal yaşamıyla ilgili detaylı haberler sunmanın yanında kentin kimliğinin korunmasına da önemli katkılar sağlayan Tatvan Sesi Gazetesi, yalnızca bir gazete değil, adeta bir şehrin belleği oldu. Her manşetinde Bitlis'in, Tatvan'ın ya da diğer ilçelerinin çarşısından bir ses, her satırında halkın nabzından bir iz, her fotoğrafında ilçenin hafızasında saklı bir kare bulunuyor. Gazetenin sayfaları yalnızca haberlerden ibaret değil; aynı zamanda bir şehrin umutlarını, sevinçlerini, acılarını ve mücadelelerini de saklıyor. Tatvan Sesi de 33 yıldır tam da bunu yaptı. Kentin ilk asfalt yolundan en büyük yatırımlarına, acı kayıplarından en mutlu günlerine kadar her gelişme gazetenin sararmış sayfalarında birer hatıra olarak yer alıyor. 33 yıllık emek, fedakarlık ve istikrarla ayakta duran Tatvan Sesi, bugün de aynı sorumluluk duygusuyla yoluna devam ediyor. İlçenin geçmişini yarınlara taşırken, her yeni sayısında "Tatvan'ın sesi" olmaya istikrarını sürdürüyor.

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Abdulhalim Kızılkaya, "Tatvan Sesi, ilçemizin tarihini kayıt altına alan bir arşivdir. Bizim için her haber, aynı zamanda geleceğe bırakılmış bir emanettir" diyerek bu yolculuğun anlamını özetliyor.

"Bu şehrin sesi olmaya devam edeceğiz"

Geride bıraktıkları 33 yıllık yayın hayatını değerlendiren Tatvan Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdulhalim Kızılkaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kentin sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizerek "Tatvan Sesi Gazetemiz 7 Eylül 1992 tarihinde ilk sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. O günden bugüne kadar aralıksız süren yayın hayatı boyunca güvenilir, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsedi. Kuruluşundan itibaren doğru bilgiyi en hızlı şekilde okurlarına ulaştırmayı kendine görev edinen Tatvan Sesi Gazetesi dile kolay, bir ömür denebilecek 33 yıllık serüveninde kentin en önemli olaylarına tanıklık etti. Yerel hikayelerin peşine düşerek tarihin izini sürdü, şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi dinamiklerini titizlikle takip ederek sayfalarına taşıdı. Tatvan Sesi Gazetesi, yalnızca haberleriyle değil, okurlarıyla kurduğu güçlü bağlarla da kentin belleğinde özel bir yer edindi. Dijital medyanın hızla yükseldiği günümüzde bile, haberi yerel gazetelerden okumayı tercih eden ve gündemi gazetenin sayfalarından takip eden sadık okurlarının varlığı, bu köklü geleneğin değerini ortaya koyuyor. Yerel gazeteciliğin kendine özgü zorlukları bulunsa da Tatvan Sesi için bu yolculuk, her zaman sevgiyle yapılan bir meslek oldu. Bugün geriye dönüp baktığımızda, 33 yıllık bir emek ve istikrarın ürünü olarak, kentin tarihine düşülen notların kıymeti daha da iyi anlaşılıyor. Tatvan Sesi Gazetesi olarak, gelecekte de Bitlis'in tarihi gelişmelerine şahitlik eden bir gazete olmayı sürdüreceğiz Bölgenin köklü geçmişini yansıtmaya, yerel hikayelerin ve tarihin izini sayfalarında taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kentin hafızası konumda"

Bitlis yerel medyasında 33 yılı geride bırakan Tatvan Sesi Gazetesini ziyaret eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay da, gazetenin kentin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bitlis yerel medyasında köklü bir geçmişe sahip olan Tatvan Sesi Gazetesi'nin, bölgenin hafızası niteliğinde olduğunu ifade eden Okay, "Tatvan Sesi Gazetesi, yalnızca bir gazete değil; Tatvan'ın yaşayan belleğidir. 33 yıldır tarafsız, ilkeli ve fedakarca yürüttüğü yayın hayatıyla şehrimizin tarihine not düşen en önemli yerel basın organlarından biri oldu. Yerel medyanın güçlüklerle ayakta kalmaya çalıştığı bir dönemde Tatvan Sesi'nin istikrarlı yolculuğu, tüm meslektaşlarımız için ilham verici bir örnektir. Cemiyet olarak böyle köklü bir gazetenin varlığını çok kıymetli buluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BİTLİS