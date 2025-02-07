Bunları sakın yemeyin! Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı

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Gün geçmiyor ki taklit veya tağşiş yapılan ürünlere yenisi eklenmesin. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 34 yeni ürün ekledi. Bazı firmaların köfte ve pide gibi ürünlerde sakatat ve kanatlı hayvan eti kullandığı tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yayınlanan listeye sofralardan eksik olmayan 34 yeni ürün eklendi.

Bazı firmaların daha ucuza üretebilmek için vatandaşa sattıkları köftenin içinde sakatat, kıymalı pidede tavuk eti tespit edildi. Listede kırmızı toz biberden kekiğe, kaşar peynirinden tereyağına, baldan sumağa kadar birçok ürün yer aldı.

HAMBURGER KÖFTESİNDE SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Son ifşa listesinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren "Baget Burger" işletmesinin sattığı hamburger köftesinde sakatat tespit edildiği ifade edildi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren "Devecioğlu Esnaf Lokantası"nda ise satılan pideden kanatlı hayvan eti çıktığı tespit edildi.

KIYMALI PİDEDEN KANATLI HAYVAN ETİ ÇIKTI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren "Sar Kebap"da terbiyeli dana etinde kanatlı hayvan eti tespit edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet gösteren "Meşhur Pide Salonu-Meryem Koçer" işletmesinde satılan kıymalı pidede ise kanatlı hayvan eti tespit edildi. Yine Mamak'ta "Şanlı Aspava-Ayhan Kaleli" firmasında lahmacun harcında sakatat eti tespit edildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren "Ebrar Et ve Et Ürünleri" firmasında da sucuğun içerisinde tavuk kafası tespit edildi.

İŞTE BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI O LİSTE:

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taklit Gıda İfşası: 34 Yeni Ürün Eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taklit Gıda İfşası: 34 Yeni Ürün Eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taklit Gıda İfşası: 34 Yeni Ürün Eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taklit Gıda İfşası: 34 Yeni Ürün Eklendi

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAtes Görel:

kanatlı hayvan tavuk demek zormu olaya gizem katıyorsunuz

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

orta doğu ülkesi oldu akp ile ülkemiz

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Haber YorumlarıDüsünür:

Yillardir neredeydiniz bu bir ikicinsi ise paris iklim anlasmasinda buyuk ve kucuk bas hayvanlar tamamen bitirilecek yerini yapay et alacak deniliyor. Tasaduf mu bilmiyorum ama ete olan guvenimizi azaltip yapay ete gecis yapmaya mi calisiyorsunuz ?

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Haber YorumlarıJokerAllame:

akkkepenin süper güç dönemi :)

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

200 aşağısı lahmacun yemeyin ucuz olanlarda vardır bir sıkıntı

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Sahte içkiden 103 kişi ölmüş. Birde bunun hastanede yatanı, yoğun bakımda yatanı, yaralı ve sakat kalanı, ambulans masrafı vs. SGK'ya maliyeti devletin içki ve sigaraya yaptığı zamların vergisini kat be kat SGK masrafı olarak geri ödüyor. Saygılarımla.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ismini reklam olur diye söylemiyorum yıllar önce bir lahmacuncu vardı içine atmı eşekmi martımı artık ne katardı bilmiyorum tadı harikaydı devamlı yemekten bıkmazdım sonra o lezzette yapan yere hiç rastlamadım zaten uzun zamandır dışarıda yemek yemiyorum lahmacunun içini hazırlayıp lahmacun yaptırıyorum

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Haber YorumlarıSimu:

Sonuç ne oluyor? Denetim yaptıkça çıkıyor. Herkes yapıyor. 81 ilde 18 il temiz çıkmış.. Şaşılacak şey.. Hapis cezası yok mu. Komik para cezaları mı var ? Neden ? Sadece benim mi midem bulanıyor. Zorla adamı vejeteryan yapacaklar. Veyahut kurbanda 2 kurban kesip stok yapacaz.

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Haber YorumlarıMülayim:

taklid ve tağşiş her alanda var..siyasette bile:))))

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