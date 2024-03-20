Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Esnaf, Yaz Sezonundan Beklentilerini Yüksek Tutuyor

Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde kış aylarını durgun geçiren ve hava sıcaklıklarındaki artış sonrası işlerin hareketlenmesiyle yüzü gülen esnaf, bu yaz sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

İlkbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. İş açısından durgun geçen kış ayları sonrası daha aktif bir turizm sezonuna hazırlanan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnaf, işlerin tekrardan hareketlenmesiyle birlikte rutin çalışma düzenine geri döndü. Müşteri sayısının artmasıyla yüzü gülen Odunpazarı esnafı, turistlerin şimdiden yavaş yavaş gelmeye başladığını ifade ederek Ramazan Bayramı'ndan sonra bölgedeki yoğunluğun artmasını beklediklerini dile getirdi. Gelen turistlere kent hakkında bilgiler aktaran esnaf, Odunpazarı'nın tarihi güzelliklerinin yanı sıra kentin simgelerinden olan lületaşı, çi börek ve met helvasına yoğun ilgi gösterdiğini de kaydetti.

"Bayrama doğru işlerden beklentilerimiz yüksek"

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'inde uzun yıllardır lületaşı ustalığı yapan esnaf Erol Güler, Odunpazarı'nın turizm açısından rahat bir döneme başladığını belirtti. Eskişehir'in turistler tarafından sıklıkla tercih edilen adreslerden birisi olduğundan bahseden Güler, "Kış sezonunda biraz gerileme ve durulma oldu ama şimdi hareketlilik başladı. İnşallah bundan sonra işlerimiz daha iyi olacak. Hafta sonlarında daha yoğun oluyoruz. Şu an Ramazan nedeniyle biraz yavaşlama oldu ama bayrama doğru işlerden beklentilerimiz yüksek. Lületaşına olan ilgiden de memnunuz. Bu özel taşın tarihini bilmeyen kişi sayısı çok ve biz de bunun reklamını çok yapamıyoruz ama gelen misafirlerimize dilimizin döndüğü ve gücümüzün yettiği kadar lületaşının tarihi, coğrafyası ve kimliği hakkında gerekli bilgileri veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR