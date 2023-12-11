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Talas Belediyesi, Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişinin 104. Yıldönümünde Özel Bir Program Düzenliyor

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Talas Belediyesi, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yıldönümünde 'Müzikli Tarih Anlatısı' adlı özel bir program düzenleyecek. Programda Balkan Savaşlarından Cumhuriyetin ilanına kadar olan süre anlatılacak ve birçok sanatçı sahne alacak.

Talas Belediyesi, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yıldönümünde çok özel bir program ile sanatseverlerin karşısında olacak.

'Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri' kapsamında düzenlenecek 'Müzikli Tarih Anlatısı'nda Balkan Savaşlarından başlayıp Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre anlatılacak. Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci'nin anlatımıyla gerçekleşecek programda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Oya Levendoğlu'nun yanı sıra öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayna İsababayeva Apaydın, Prof. Dr. Nergis Eminova, Öğr. Gör. Nihal Şengün, Öğr. Gör. Mehmet Ateş ve Öğr. Elm Deniz Ertürk Duman sahne alacak.

"Rumeli'den Anadolu'ya Kurtuluşun Öyküsü" konulu program, 19 Aralık Salı günü saat 19.30'da başlayacak. ERÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlik, her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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