Talas Belediye Meclisi 2023 Yılı Son Toplantısında Kararları Kabul Etti

Talas Belediye Meclisi, 2023 yılının son meclis toplantısında gündeminde bulunan 11 maddeyi karara bağladı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kararların çok yüksek oranda oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantıda çeşitli komisyon raporlarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuları içeren gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, aralık ayındaki yılın son meclisinde alınan kararların Talas'a ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi. Meclis oturumunda 2023 yılı iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimi ile ilgili üyelere bilgilendirme de yapıldı.

Meclis, 8 Ocak 2024 tarihinde yapılacak yeni yılın ilk oturumunda toplanmak üzere sona erdi. - KAYSERİ