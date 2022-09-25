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Taksim'de ayakları havada uyuyan köpeğe turistlerden yoğun ilgi

Yerel Haberler

Taksim'de ayakları havada uyuyan köpeğe turistlerden yoğun ilgi Taksim Metrosu girişinde ayakları havada uyuyan köpeğe yerli yabancı bir çok insan ilgi gösterdi.

Taksim'de ayakları havada uyuyan köpeğe turistlerden yoğun ilgi

İSTANBUL - Taksim Metrosu girişinde ayakları havada uyuyan köpeğe yerli yabancı bir çok insan ilgi gösterdi. Bazı turistler ise köpeğin fotoğraflarını çekti.

Taksim Metro girişinde ayakları havada uyuyan köpek, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Köpeğin ilginç şekilde yattığını gören turistler ise fotoğraflarını çekti. Bazı turistlerde vatandaşlardan rica ederek köpekle birlikte fotoğraf çektirdi. Köpek ise keyfinden ödün vermeden yatmaya devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Yerel

Taksim 3. Sayfa Yerel Haberler

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