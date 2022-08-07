Tahıl sevkiyatı çerçevesinde gemilerde denetimler devam ediyor - Haberler

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Tahıl sevkiyatı çerçevesinde gemilerde denetimler devam ediyor

Tahıl sevkiyatı çerçevesinde gemilerde denetimler devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı çerçevesinde POLARNET, ROJEN ve OSPREY S isimli gemilerde denetimler gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı çerçevesinde POLARNET, ROJEN ve OSPREY S isimli gemilerde denetimler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Tahıl sevkiyatları çerçevesinde, 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek POLARNET isimli Türk bayraklı gemide, İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak ROJEN isimli gemide, ülkemizden Ukrayna'ya gidecek OSPREY S isimli gemide denetimler gerçekleştiriliyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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