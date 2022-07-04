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Son dakika haberleri | Derede mahsur kalan köpeği itfaiye eri sırtında taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Son dakika haberleri | Derede mahsur kalan köpeği itfaiye eri sırtında taşıdı

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'da derede mahsur kalan yaralı köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da derede mahsur kalan yaralı köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye personeli köpeği sırtında taşıyarak araca kadar götürdü.

Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi Dereboyu Yanlıca Küme Evleri bölgesinde derede mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar, kendi imkanları ile köpeği bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112'ye bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gitti. İtfaiye personeli, gözünden yaralı olan köpeği küçükbaş hayvan taşıma çantasına koyarak, sırtında araca kadar götürdü. Yaralı köpek tedavisi yapılmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülürken, vatandaşlar itfaiye personelinin duyarlılığına teşekkür etti. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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