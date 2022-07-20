Son dakika haberi! Türk Kızılay'dan Manisa'daki yangın ekiplerine gıda desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Türk Kızılay'dan Manisa'daki yangın ekiplerine gıda desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Türk Kızılay'dan Manisa'daki yangın ekiplerine gıda desteği

Bir son dakika haberine göre Türk Kızılay Manisa Şubesi, Gördes'te ormanlık alanda meydana gelen yangında görevli ekip ve vatandaşlara beslenme desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Manisa Şubesi, Gördes'te ormanlık alanda meydana gelen yangında görevli ekip ve vatandaşlara beslenme desteğinde bulundu.

Gördes'in Karayağcı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangının ardından, Türk Kızılay Manisa Şubesi ekipleri bölgeye hareket etti. Karayağcı Mahallesi'ne ulaşan Türk Kızılay ekipleri, mobil ikram araçlarında hazırlanan çorbaları, yangında görevli ekipler ve vatandaşlara dağıttı. Kızılay ekipleri ayrıca, orman yangın sahasına girerek, yangın söndürme ekiplerine su, kek, meyve suyu ikramında bulundu.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu yaptığı açıklamada, orman yangın ihbarının alınmasının hemen ardından ekiplerin afet bölgesine hareket ettiğini ve bölgede bulunan ekip ve vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını söyledi. Türk Kızılay'ın afet alanlarında görevli ekipler ile afete maruz kalan vatandaşların beslenmesine tam destek sağladığını belirten Efendioğlu, "Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak bölgemizde meydana gelebilecek olan afetlere karşı her an hazır durumda bekliyoruz. Bugünde orman yangınının başladığı andan itibaren ekiplerimiz bölgeye hareket ederek yangın söndürme ekiplerin ve vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşıladılar. Türk Kızılay olarak her zaman milletimizin hizmetindeyiz." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Manisa Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title