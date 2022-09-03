Son dakika haber: 91. İEF'de Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan Kavacık Daveti

Gelen son dakika haberine göre Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yer alan Karabağlar Belediyesi standını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. İzmir Fuarı’nın hem Türkiye’ye hem de İzmir'e tanıtım ve ekonomi açısından büyük katkıları olduğunu belirten Başkan Selvitopu, tüm İzmirlileri 17-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Kavacık Üzüm Festivali'ne davet etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alan Karabağlar Belediyesi standını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. İzmir Fuarı'nın hem Türkiye'ye hem de İzmir'e tanıtım ve ekonomi açısından büyük katkıları olduğunu belirten Başkan Selvitopu, tüm İzmirlileri 17-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Kavacık Üzüm Festivali'ne davet etti.

Karabağlar Belediyesi standını ziyaret eden Başkan Selvitopu, "İzmir Fuarı'nın, kent tarihi açısından da çok önemli bir yeri var. Karabağlar Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yerimizi aldık. Öncelikle Kavacık Kadın Kooperatifimizin ürettiği ürünlerle buradayız. Bu şenlik ve coşku önümüzdeki hafta İzmir'in kurtuluşunun 100. yılına da yansıyacak. O yönüyle bu yılki fuar ayrı bir önem taşıyor" dedi.

Geleneksel hale gelen Kavacık Üzüm Festivali'nin bu yıl 17-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenleneceğini belirten Başkan Selvitopu "Yaptığımız meydan düzenlemesiyle bu yılki festival ayrı bir anlam kazandı. Hem meydan açılışı hem de üzüm festivalini birlikte yapacağız. Şimdiden Kavacık, Karabağlar ve İzmir'e hayırlı olsun" diye konuştu.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Karabağlar Belediyesi standını ilk gün CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Karabağlar Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar da ziyaret etti.

Başkan Selvitopu standa gelen vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Selvitopu, ayrıca İzmir Mardinliler Federasyonu ve Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi stantlarını gezerek, buralardaki yöresel lezzetlerin tadına baktı.

FUAR SÜRESİNCE İKRAM

Karabağlar Belediyesi standına gelen vatandaşlara özellikle Kavacık üzümü ile bu üründen yapılan lokum ikram ediliyor. Aynı zamanda stant yanındaki belediye ikram aracında da su, çay ve meşrubat ikramı fuar süresince devam edecek. Ziyaretçiler, Kültürpark Lozan Kapısı girişi Dikilitaş yanındaki 70, 71 ve 72 nolu Karabağlar Belediyesi standlarını gezip, Karabağlar'la ilgili proje ve çalışmaları yakından inceleyebilecek.