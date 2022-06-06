Sokak sokak gezip her yere meyve fidanı dikiyor - Haberler

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Sokak sokak gezip her yere meyve fidanı dikiyor

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Yerel
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Sokak sokak gezip her yere meyve fidanı dikiyor "Herkes ücretsiz meyve yesin" diye her yere meyve dikti Sıcak havaya rağmen taşıma suyla ağaçları tek tek suluyor Bursa'da 65 yaşındaki hayırsever vatandaş "herkes meyve yesin" diye sokak sokak gezip yol kenarlarına meyve fidanı dikiyor.

Sokak sokak gezip her yere meyve fidanı dikiyor

"Herkes ücretsiz meyve yesin" diye her yere meyve dikti

Sıcak havaya rağmen taşıma suyla ağaçları tek tek suluyor

BURSA - Bursa'da 65 yaşındaki hayırsever vatandaş "herkes meyve yesin" diye sokak sokak gezip yol kenarlarına meyve fidanı dikiyor.

Tesisat işinden emekli olduktan sonra kendini hayır işlerine adayan Sadık Kocaoğlu, 5 yıldır şehri sokak sokak gezip yol kenarlarına meyve fidanı dikiyor. Bu zamana kadar 250 kadar fidan diken hayır sever vatandaş ektiği fidanları sıcak havada doldurduğu bidonlarla kurumasın diye suluyor. Kocaoğlu'nun Bursa'da yetişen onlarca çeşit meyveden yiyen vatandaşlar kendisine hayır dua ediyor. Kocaoğlu ölene kadar bu işi yapacağını ifade ederken, vatandaşlar da bu işten büyük zevk alıyor.

Bu işi severek yaptığı ifade eden Sadık Kocaoğlu, "5 yıldır sokak sokak gezip yol kenarlarına meyve fidanı dikiyorum. Yıldırım ilçesinde yol kenarlarına 250 adet meyve fidanı diktim. Onlarca çeşit meyve ağacı var, herkes bu meyvelerden faydalansın istiyorum. Ektiğim bu meyve ağaçlarını "kurumasın" diye doldurduğum bidonlarla her gün suluyorum. Bu işten büyük keyif alıyorum. Öldüğümüz zaman ardımızdan bize sevap yazacak hayır işleri bırakmayı istiyorum. Herkes bu meyvelerden yesin, bize hayır dua etsin yeter" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Yerel

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