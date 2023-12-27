Sivas'ta Komşu Terörü: Küfür ve Hakaretlerle Bezdiriyorlar

Sivas'ta bir apartmanda yaşanan komşu terörü bu kadarına pes dedirtti. Küfür, hakaret ve fiziki saldırıda bulunan iki kız kardeş apartman sakinlerini canından bezdirdi.

Sivas'ta Sularbaşı Mahallesi Kızılay Sokak üzerinde bulunan Gül apartmanı, geçtiğimiz günlerde komşular arasında yaşanan sorunla gündeme gelmişti. Apartmanda yaşayan iki kız kardeş, komşularının yaptıklarından dolayı mağdur olduklarını söyleyerek yardım istemişti. Apartmanda ikamet eden sakinler, kapısına çöp bırakıldığını iddia eden kız kardeşlerin aslında çöpleri apartmanın çeşitli yerlerine kendilerinin bıraktığını söyledi. Aynı katta bulunan komşularına hakaretler ve küfürler savuran iki kız kardeşin asansöre verdiği zarar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Bunlar topluma zararlı insanlar"

Kız kardeşlerin, çöp poşetlerini kapısına bıraktığını söyleyen Resul Buğra Çakmak; "Aynı benim ofisin önüne bıraktığı çöpler gibi apartmanın girişine de böyle çöpler bırakıyor. Burası yığılıyor böyle. Biz temizletmediğimiz sürece "Bunu atmak zorundasınız, bütün apartman benim çöplerimi atacak" şeklinde hitaplarda bulunuyor. Sorun biz taşındığımız andan itibaren başladı. Zaten ilk bize yaptıkları şey değilmiş. Daha öncesinden gelen kiracıları da İllallah ettirip çıkartıyormuş. İlk taşındığımızdan beri sorun yaşıyoruz. Bize düzenli olarak hakaretler, tehditler, küfürler savuruyor. Herkese böyle, katında yaşayana da böyle yaşamayana da böyle. Apartman içerisine girdiyseniz onun nefretine giriyorsunuz. Çöp hikayesi aslında şu şekilde oluyor, ben buraya geleli 6 ay kadar bir süre olduktan sonra 'siz benim çöplerimi atacaksınız, atmak zorundasınız' gibi söylemlerde bulunuyor. Atmadığım sürede de çöplerini benim ofisimin önüne biriktirmeye başlıyor. En son o videonun aslıda şu şekildedir, bana ve kız kardeşime hakaretler ediyor. Annem de kayıtları mevcut. Ettiği hakaretler o kadar zoruma gidiyor ki sonunda tartışmak için dışarı çıkıyorum ve çöplerini de o esnada onlara geri fırlatıyorum. Asli çöpler onlara aittir. Apartmanın girişinde de şuan biriktiriyorlar. Yetkililerin devreye girip bunların susturulması, yapılabiliyorsa hastaneye kaldırılması gerekiyor. Çünkü 20 kişi hatta tüm esnaf hatta zabıta hatta Alibaba Karakoluna bile gittiğiniz zaman herkes bunlardan illallah etmiş durumda. Yani bir şey yapılması gerekiyor. Bunlar topluma zararlı insanlar" dedi.

20 yıldır kiracı bulamıyor

Apartmanda bulunan dairesini 20 yıldır kiraya vermediğini söyleyen Yılmaz Kınaç, "Ben dairemi 20 senedir kiraya veremiyorum. Hiçbir şekilde, kiracı geliyor 1 hafta kalıyor, 1 haftadan sonra çıkmak mecburiyetinde kalıyor. Benim gibi nice insanlar var. Evlerini kiraya veremiyorlar, evlerini satamıyorlar. Çünkü o kadınlar orada oldukları için evlerini kiraya da veremiyorlar, satamıyorlar. Fiyatı en düşük noktaya getirmelerine rağmen yine de satamıyorlar. Birde orada kalanların birçoğu kendi dairelerinden çıktılar, kiraya gittiler. Kendi dairelerinde dahi oturamıyorlar. Bende 20 senedir evimi kiraya veremiyorum. Terbiyesizce konuşuyorlar. Ağır kelimeler söylüyorlar. Bunlarda benim bildiğim kadarıyla psikolojik bir durum var. Bu psikolojik durumdan dolayı bütün çevre dükkanlara da saldırıyorlar. Burada ki insanlara da saldırıyorlar. Çöpleri asansörün kapısının önüne koyuyorlar, atmıyorlar. Orada tuttuğumuz görevliye de müsaade etmiyorlar. Orada ki görevliyi de çalıştırmıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Karşıma çıkacaklar diye korkuyorum"

Bir süre önce iki kız kardeşin hayatını kaybeden erkek kardeşleri ile birlikte kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ifade eden Mehmet Han, "Dilimden ameliyat oldum. Bıçak korkusundan kanser oldum. Konuşamıyorum. Bu apartman 35 daireydi. 35 daireyi de darmaduman ettiler. Bana karşı da bıçak vuracaklardı. O çocuk olmasaydı ben gittiydim. O korku halen kafamda. Kapıdan çıkarken girerken korkuyorum karşıma çıkacaklar diye. Ana baba basıyorlar küfürü. Bu blokta 5 tane ev sahibi vardı. Hepsi çıktı gitti. Yılmaz bey 20 senedir evini kiraya veremiyor. Bütün mahalle bütün apartman şahit. Bu hanımlara lütfen bir çare bulsunlar. ya insan olsunlar, ya da hastalarsa hastalıklarına şifa bulsunlar. Eğer insan olsalar, hanım olsalar bende saygı gösteririm. Yılmaz bey de saygı gösterir. Herkes saygı gösterir. Abla, yenge neyse siz bir şey yapmayın, biz çöpünüzü atarız deriz. 4 senedir aidat ödemiyorlar" diye konuştu. - SİVAS