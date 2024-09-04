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Sis Dağı'na yapılacak sel kapanı ile Giresun'daki su sorunu çözülüyor

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Trabzon ve Giresun'un yöredeki ilçeleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı'na yapılacak sel kapanı ile Giresun'un Eynesil, Görele ve Çavuşlu beldesindeki su sorununun çözüleceği belirtildi. Giresun AK Parti Milletvekili Nazım Elmas, projenin kısa sürede başlatılacağını ve bölge halkının uzun süredir yaşadığı su sıkıntısına son verecek projelerin yakında hayata geçirileceğini söyledi.

Trabzon ve Giresun'un yöredeki ilçeleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı'na yapılacak sel kapanı ile Giresun'un Eynesil, Görele ve Çavuşlu beldesindeki su sorunun çözüleceği belirtildi.

Giresun AK Parti Milletvekili Nazım Elmas, Sis Dağı Deli Çoban Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Elmas, Eynesil, Görele ve Çavuşlu beldesindeki su sorunlarının çözümü için çalışmaların kısa sürede başlatılacağını belirterek bölge halkının uzun süredir yaşadığı su sıkıntısına son verecek projelerin yakında hayata geçirileceğini belirtti. Elmas "Sis Dağı bölgesinde bir sel kapanı projemiz var. Bu proje ile bölgenin su ihtiyacını karşılayacak büyük bir adım atıyoruz. Ağustos ayında ihalesi yapıldı, bu günlerde de sözleşmesi imzalanıyor. Büyük bir proje ve tamamlanması yaklaşık 2,5 yıl sürecek. Sis Dağı'ndaki su kaynaklarını sel kapanı ile bir araya getirip, bölge halkına daha sağlıklı ve temiz su sunmayı hedefliyoruz. Bu proje, Görele'nin bir kısmı, Eynesil'in tamamı ve Çavuşlu beldesinin su ihtiyacını karşılayacak. Sel kapanımız, 20-25 metre yüksekliğinde olacak ve bu yükseklik arkasında su biriktirilecek. Öncelikli olarak bölgemizin suyu kontrollü kullanmak için yapılmış bir sel kapanı ama gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra içme suyu olarak da kullanılabilecek" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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