Üye Girişi
Haberler

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı İstanbullular Tarafından Yoğun İlgi Gördü

Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldığını belirtti. Hattın açılışının ardından İstanbullular tarafından büyük ilgi gören proje, 11 yıl aradan sonra tekrar hizmete alınmıştır. Ayrıca, projenin bir parçası olarak 7,3 kilometre bisiklet ve yaya yolu yapılmış, 122 bin 550 metrekarelik rekreasyon alanı düzenlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldığını belirterek, "11 yıl sonra hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattını İstanbullu vatandaşlarımız çok sevdi. Her gün 11 bin 500'e yakın vatandaşımız bu hattı kullandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki seferleri 11 yıl aradan sonra yenileyerek tekrar başlattıklarını ve hattın İstanbullular tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile 8,3 kilometrelik hattın modernize edildiğini ifade eden Uraloğlu, "Bu hat 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet vermişti. Atıl kalan bu hattı gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda 8 istasyonlu hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"7,3 kilometre bisiklet ve yaya yolu yapıldı"

Proje kapsamında ayrıca; 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu yapıldığına da dikkat çeken Uraloğlu, "6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeşil alan, 22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına katkı sunduk. Bölgenin çehresini değiştiren sosyal alanları sayesinde daha bir hafta önce açılmasına karşın İstanbullu vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü" diye konuştu.

Açılışın ardından tren hattını ilk gün 10 binin üzerinde vatandaşın kullandığını, ikinci gün ise 13 binin üzerine çıktığını vurgulayan Uraloğlu, hattın bir hafta içerisinde 80 bin 446 vatandaş tarafından kullanıldığını söyledi.

"122 bin 550 metrekare rekreasyon alanı düzenledik"

Bakan Uraloğlu, 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demir yolu ulaşımı için kullandıklarını geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru gibi rekreasyon alanları olarak düzenlendiklerini belirterek, "11 yıl sonra hizmete alınan Sirkeci - Kazlıçeşme tren hattını İstanbullu vatandaşlarımız çok sevdi. Her gün 11 bin 500'e yakın vatandaşımız bu hattı kullandı. Ancak İstanbullu vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açtığımız bu yeşil alanı kullanan vatandaşımızın sayısı 100 binleri aştı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İstanbul Ulaşım Çevre İstanbul Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor? Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu? Haliliye belediyesi hangi parti? Haliliye belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bu akşam hangi maçlar var? 6 Mart bugün hangi maçlar yayınlanacak? Hangi kanalda, şifresiz mi? Hadise'nin erkek kardeşi kim? Hadise'nin sır gibi saklanan kardeşi Murat Açıkgöz kimdir? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! 2024 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLER? Bu yıl resmi tatil kaç gün, ne kadar tatil yapılacak? Ferdi Zeyrek kimdir? Halk Tv konuğu Ferdi Zeyrek kaç yaşında, nereli? Ferdi Zeyrek biyografisi! Davut Güloğlu hangi partiden aday? Davut Güloğlu aday mı oldu, nereden aday oldu? İlhan Tekin kimdir? CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kaç yaşında, nereli? Eylem Tok kimdir, nereli kaç yaşında? Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan olayı ne? Oğlunu neden Mısır'a kaçırdı? Bahar 5. bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET nerede çekildi? Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim ve konusu ne? İstanbul'da yangın mı var? 6 Mart Çarşamba bugün İstanbul'da nerede yangın var? İstanbul'daki yangın söndürüldü mü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title