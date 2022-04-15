Simav 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Ramazan Programı düzenlendi - Haberler

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Simav 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Ramazan Programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Simav 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Ramazan Programı düzenlendi

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Ece Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticileri tarafından çocuklara Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşatmak için Ramazan Programı düzenlendiği bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Ece Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticileri tarafından çocuklara Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşatmak için Ramazan Programı düzenlendiği bildirildi.

Çocuklara Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla Ece Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticilerince düzenlenen Ramazan Programında minik öğrenciler, temsili olarak hazırlanan iftar sofrasında iftar saatini bekleyip, hurma ile oruçlarını açtılar. Ramazan ayına özel hazırlanan bölümde temsili teravih namazı kılan öğrenciler birlikte dua ettiler. - KÜTAHYA

Simav 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Ramazan Programı düzenlendi

Simav 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Ramazan Programı düzenlendi

Simav 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Ramazan Programı düzenlendi

Simav 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Ramazan Programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Hurma, Simav, Yerel, Haberler

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