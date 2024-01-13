Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Şehitler ve İsrail Saldırısı İçin Yürüyüş Düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Siirt'te, hekimlerin katılımıyla şehitler ve İsrail saldırısı altındaki Filistin halkı için düzenlenen yürüyüşte, sloganlar atıldı. Basın açıklamasında, İsrail'in sadece Filistin halkına değil, bütün insanlığa karşı suçlu olduğu vurgulandı.

Siirt'te, hekimlerinde katılımıyla şehitler ve İsrail saldırısı altındaki Filistin halkı için yürüyüş düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları (STKj, hekimler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen yürüyüşte "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", " Katil İsrail" ve "Kahrolsun Amerika" sloganları atıldı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Dr. Ayhan Yıldız, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatında bölgesinde şehit olan askerler içinde Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi.

Şehitler için Fatiha okunduktan sonra sözlerine devam eden Dr. Yıldız, "Terörist İsrail; yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır. Sen kaybedeceksin; insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak" ifadelerini kullandı.

Program, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci'nin duası ile son buldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin İsrail Siirt İnsan Hakları Dış Politika Terör Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Nevra karakteri kimdir? Yalı Çapkını Nevra gerçek hayatta kim, hangi oyuncu? Nevra karakterini kim canlandırıyor? 13 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 13 Ocak Cumartesi ödül ne? Napoli - Salernitana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Salernitana maçı nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 13 Ocak Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Yıldızlar Bana Uzak hangi gün? Yıldızlar Bana Uzak hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Cumartesi 2024? Şehitlerimiz hangi illerden? Pençe Kilit Operasyonu 9 şehit nereden, hangi şehirden? 13 Ocak Cumartesi Bambaşka Biri neden bitiyor, final mi yapıyor, bitti mi? Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 16. bölüm CANLI izleme linki! Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title