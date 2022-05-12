Siirt'te 3 bin 500 yıllık tarihi akabe yolunda doğa yürüyüşü - Haberler

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Siirt'te 3 bin 500 yıllık tarihi akabe yolunda doğa yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Siirt'te 3 bin 500 yıllık tarihi akabe yolunda doğa yürüyüşü

Siirt Belediyesi 'Gençlik Haftası' çerçevesinde Milli Park ilan edilen Botan Vadisi'nde 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü düzenliyor.

SİİRT (İHA) - Siirt Belediyesi' Gençlik Haftası' çerçevesinde Milli Park ilan edilen Botan Vadisi'nde 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü düzenliyor.

Siirt Belediyesi İl Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenecek doğa yürüyüşü 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat10.00'da eski kapalı cezaevi yanında başlayacağı bildirildi

Siirt eski E tipi kapalı cezaevi önünde başlayacak olan yürüyüş, 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nun geçilmesinin ardından, Botan Çayı Ilısu Baraj Gölü kenarında sona ereceği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Siirt Belediyesi, Gençlik Haftası, Milli, Siirt, Yerel, Haberler

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