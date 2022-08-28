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Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini Taksim'de bulunan Gezi Parkı'na attı

Yerel Haberler

- Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini Taksim'de bulunan Gezi Parkı'na attı İstanbul'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendilerini Taksim'de bulunan Gezi Parkı'na attı.

- Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini Taksim'de bulunan Gezi Parkı'na attı

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendilerini Taksim'de bulunan Gezi Parkı'na attı. Ağaçların altında oluşan gölgelik alanlara uzanan vatandaşlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Taksim'de bulunan Gezi Parkı'na attı. Gezi Parkı'nda bulunan ağaçlık alana gelen kimi vatandaşlar banklarda, kimileri ise ağaçların altında uzanarak serinlemeye çalıştı. Aileler çocuklarını parkta oynatırken kimi vatandaşlar da evcil hayvanlarıyla birlikte güzel havanın keyfini çıkardı. Gezi Parkı'nda pek çok vatandaşın serinlemeye çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Yerel

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