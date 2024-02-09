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Şehit Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in annesi Şehri Çalışkaner (68) vefat etti. Cenazesi Avlağı köyü mezarlığına defnedildi. Osmancık Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü taziye ziyaretinde bulundu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, şehit Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in vefat eden annesi

Şehri Çalışkaner (68) son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Kamışlı Karakolu'nda vatani görevini yaparken 18 Temmuz 1998 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in annesi Şehri Çalışkaner (68) vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avlağı köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mehmet Gürer şehit ailesine taziyelerini iletti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Osmancık Çorum Yerel Haberler

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