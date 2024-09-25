SEDAŞ'tan Enerji Kesintilerini Minimize Etme Hedefi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerindeki 2 milyonu aşkın müşteriye kesintisiz enerji dağıtımı için yatırım faaliyetlerine devam eden SEDAŞ, yeni hücrelerin montaj çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), planlanan çalışmalarla hizmet verdiği bölgelerde enerji kesintilerinin minimize edilmesini ve enerji tedarik sürekliliğinin sağlanmasını hedefliyor. Saha montaj işlemlerinin 3. seviye bakım kapsamında yapıldığını açıklayan SEDAŞ yetkilileri, hücre yenileme çalışmaları ile elektrik dağıtım hizmetinde sürekliliğin sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Yeni hücrelerin tesis edilmesinin yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlamış elektrik ekipmanlarının da yenilenmesiyle, muhtemel arızaların daha az bölgeyi etkilemesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

SEDAŞ'ın hücre yenileme çalışmaları kapsamında, toplam 395 yeni hücrenin montaj çalışmalarının başladığını ifade eden SEDAŞ yetkilileri, Sakarya'da 85, Kocaeli'de 119, Gebze'de 135, Düzce'de 28 ve Bolu'da 28 yenileme yapılacağını aktardı. Bu yenileme çalışmalarıyla birlikte SEDAŞ hem enerji güvenliğini artırmayı hem de bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleniyor. - KOCAELİ