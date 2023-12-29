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Sapanca'da öğrenci yurdunda kalorifer borusu patladı

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Sapanca ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdundaki bir odada kalorifer borusu patladı. Odayı su basarken, öğrenciler temizlik için seferber oldu. Suyu koridordan tahliye anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir öğrenci yurdunda kalorifer borusu patladı.

Sapanca ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdundaki bir odada kalorifer borusu patladı. Odayı su basarken, öğrenciler temizlik için seferber oldu. Suyu koridordan tahliye anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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