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Şanlıurfa'da Tepsi Yemekleri Ramazan Ayında Talebi Karşılamakta Zorlanıyor

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Şanlıurfa'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri, mahalle fırınlarını süslüyor. Kent genelinde iftar saatine doğru binlerce tepsi yemeği, mahalle fırınlarındaki odun ateşinde pişirilerek sofralara sunulurken fırıncılar ise gelen yemek pişirme talebine yetişmekte zorlanıyor.

Şanlıurfa'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri, mahalle fırınlarını süslüyor. Kent genelinde iftar saatine doğru binlerce tepsi yemeği, mahalle fırınlarındaki odun ateşinde pişirilerek sofralara sunulurken fırıncılar ise gelen yemek pişirme talebine yetişmekte zorlanıyor.

Geniş yemek kültürüne sahip Şanlıurfa, tepsi yemeği kültürüyle öne çıkıyor. UNESCO'nun gastronomi alanındaki ağına aday olan kentte, her köşe başında bulunan pide fırınlarında odun ateşiyle pişirilen birbirinden lezzetli tepsi yemekleri, sevilerek tüketiliyor.

Şanlıurfalıların vazgeçemediği fırına tepsi yemeği gönderme geleneğinden dolayı şehirdeki fırınlar, günün her saatinde yoğun olarak çalışıyor. Fırın ustaları, bu geleneğin Ramazan ayının gelmesiyle daha da önem kazandığını belirterek, odun ateşinde pişen yemeğin daha lezzetli olduğunu aktarıyor.

Fırın utası Bilal Çalışkan, "Herkes yemeğini getirir, bizde fırında pişiririz. İftar saatine yakın herkes yemeğini alır, afiyetçe yerler. Vatandaşlarımızın bizleri de düşünmeleri çok iyi olur, her zaman fırıncılara yüklenmek iyi değildir. Biraz da evde yemeklerini yapsalar, çok seviniriz. Çok yoğun oluyor, yoğunluktan dolayı ocakçımız yani pişiricimiz çok yoruluyor. Allah yardımcısı olsun. Saat 17.00'den sonra gelen yemelerin pişirimi yetişmiyor. Yetiştiremediğimiz zaman vatandaşlarımıza karşı mahcup oluyoruz. Yemeklerin güzel pişmesi ve iftar saatine yetişmesi için saat 17.00'den önce getirmelerini rica ediyoruz. Şanlıurfa'nın meşhur yemeklerinden olan patlıcan, biber, domates, patates, tavuk, tepsi kebabı, patlıcanlı kebap deriz, lahmacun türü gelir, burada pişiririz" dedi.

Fırına tepsi getiren vatandaşlardan Nihat Büyük, "Bu akşam hayırlısıyla lahmacun getireceğiz. Hanım daha yapmamış, yarım saat içinde inşallah nasip olursa bizim lahmacun da buraya gelecek. İftar saatini bekleyeceğiz. Akşam ezanına yakın, iftar saatine yakın buralar bayağı yoğun oluyor. Hemen hemen her çeşit yemek buraya geliyor. Burası iftar saatine doğru adeta ana-baba günü gibi oluyor. Burada tepsiler üst üste yığılıyor, baktığın zaman hayretler içerisinde kalıyorsun. Allah bu fırıncılarımıza yardım etsin, diyorum. Gerçekten fırıncılarımız bu yükümüzü kaldırıyorlar. Genelde lahmacun türü oluyor, pide türü oluyor, kazan kebabı türü oluyor, Harran kubbe türü yemekleri buraya getirip fırında pişiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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