Samsun'da 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kentte resmi kutlama programı 15 Mayıs itibariyle başladı. Kentte kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çok sayıda program düzenlenecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi kutlama etkinliği organize edildi.

18 Mayıs'ta saat 13.00'te Kent Müzesi'nde 'Umudun Ötesi Umut' isimli fotoğraf ve resim sergisi düzenlenecek. Aynı gün saat 20.30'da Fener Alayı Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüş DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Sonrasında ise Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de 'Kahramanlık Türküleri' konser programı yapılacak. 18 Mayıs'ta bir başka program ise saat 19.00'da Büyükşehir Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Burada Deprem Orotoryosu 'Şehrin Kırık Kanatları' ve Türk Halk Müziği Konseri 11 ile Ağıt Programı gerçekleştirilecek.

Karsu konser verecek

19 Mayıs'taki kutlamalarda ise Büyükşehir Belediyesi tarafından bir AVM'de saat 14.00'te Gençlik Konseri düzenlenecek. Yine aynı tarihte saat 20.00'de Büyükşehir Batıpark etkinlik alanında ünlü sanatçı Karsu 'Gençlik Konseri' kapsamında Samsunlulara konser verecek.

Kutlamalar kapsamında 21 Mayıs'ta ise saat 09.00'da Fuar Caddesi'ndeki başlangıç noktasından 19 Mayıs Yarı Maratonu yapılacak. Aynı gün saat 19.00'da Büyükşehir Sanat Merkezi'nde '7 Güzel Adam' tematik şiir dinletisi programı gerçekleştirilecek.

"İstiklalin ve istikbalin şehri Samsun"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı kapsamında Samsun'da bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İstiklalin ve istikbalin kenti Samsun'da 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu büyük bayramı kentimizde tüm heyecanı ve coşkusuyla kutlayacağız. Türkiye'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı kurtuluş meşalesinin yakıldığı kent olan Samsun'da tüm vatandaşlarımızı kutlamalara katılmaya davet ediyorum" dedi. - SAMSUN