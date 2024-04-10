Samsun Atayurt Mahallesi'nde Geleneksel Bayram Kahvaltısı Düzenlendi

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde geleneksel bayram kahvaltısı düzenlendi.

Bayram namazının ardından Atayurt Mahallesi Derneği tarafından mahalle vatandaşlarına yönelik birlik beraberlik adı altında kahvaltı programı gerçekleştirildi. Bayram dolayısıyla yurt dışı, il ve ilçelerden gelen vatandaşlar uzun zamandır göremedikleri mahalle sakinleri ile tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu. Atayurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen geleneksel bayram kahvaltısı programınin 11 yıldır devam ettiği ve bundan sonra da devam edeceği öğrenildi. Mahalle muhtarı Burhan Ayrancı, kahvaltı programına katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm vatandaşlara teşekkür edip bayramlarını kutladı - SAMSUN