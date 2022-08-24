Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya haberi | Sakarya İl Telekom Müdürü Samet Türk oldu

Yerel Haberler

Sakarya haberi | Sakarya İl Telekom Müdürü Samet Türk oldu

Edinilen Sakarya gelişmesine göre Sakarya İl Telekom Müdürlüğü'ne kurumun çeşitli yerlerinde yönetici olarak çalışan ve 14 yıllık deneyimi bulunan Samet Türk getirildi.

Sakarya İl Telekom Müdürlüğü'ne kurumun çeşitli yerlerinde yönetici olarak çalışan ve 14 yıllık deneyimi bulunan Samet Türk getirildi.

Sakarya'da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Türk Telekom'da 14 yıl boyunca kurumun erişim ekip liderliği, operasyon yöneticiliği gibi görevlerde hizmet veren, evli ve 3 çocuk babası Samet Türk, Bekir Laik'ten bayrağı devralarak il müdürlüğüne getirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Telekom Sakarya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title