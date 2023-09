Safranbolu Safranı Avrupa Birliği Komisyonu Tarafından Coğrafi İşaretli Ürün Olarak Belirlendi

Safranbolu Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın 2022’de Avrupa Birliği Komisyonu’na başvurusu ile başlayan süreçte Safranbolu Safranı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescil listesine konulan coğrafi işaretli ilk ürün oldu. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Üreten çiftçilerin desteklenmesi her anlamda desteklenmesi üretimden satış aşamasına kadar her aşamada desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer destek görürlerse mutlaka gençlerimizde işsizlik sorunu yaşayan çok fazla insan varken böyle katma değeri yüksek bir bitkiyi yetiştirerek aslında hayatlarını kurtarabilecek bir kesim var o yüzden bu açıdan da istihdam açısından da önemsiyorum" dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 2022'de Avrupa Birliği Komisyonu'na başvurusu ile başlayan süreçte Safranbolu Safranı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescil listesine konulan coğrafi işaretli ilk ürün oldu. Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 21.05.2009 tarihinde Coğrafi İşaret Tescili alan Safranbolu safranının, AB Komisyonu tarafından tescil edilmesi Avrupa Birliği Komisyonu'na 10.08.2022 tarihinde bavşurulmuştu. Konuyla ilgili Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar odası Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür toplantısında basın toplantısında düzenledi. Toplantıya Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, Geleneksel ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Başkanı Huriye Özener katıldı. Safranbolu'ya adını veren safran Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescillenerek 7 Aralık 2023 tarihinde onay alınması bekleniyor.

"SAFRAN ÜRETİCİLERİMİZ ADINA ÖNEMLİ BİR KARAR"

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner yaptığı açıklamada, "Safran bilinen en eski kültür bitkilerinden biridir. Milattan önce 3-4 bin yıllarına kadar geriye gitmektedir. Safranbolu ilçemizin marka değeri olan ve coğrafi işaretli ürünümüzün sadece ülkemizde korunması değil aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında da korunması başta üreticilerimiz adına ve Safran üreticilerimiz adına önemlidir" dedi.

"GENÇLERİMİZ, SAĞLANAN İSTİHDAMLA HAYATINI KURTARACAK"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Safran, Dünya'nın en değerli baharatı, Avrupa coğrafi işaretini alacak bitki bu da çok sevindirici bir haber. Tabi ki safran bizim kentimizde neredeyse artık üretimi durmuş ve unutulmaya yüz tutmuş bir bitki iken 2015 yılında kentimizin en büyük üreticisi İsmail Bey sayesinde tekrar gündeme geldi ve Kültür Turizm Vakfı'nın başlattığı festivalle büyük kitlelere duyurulması hedeflendi. Bu hedef de her geçen yıl daha da büyüyor ve amacına ulaşıyor diye düşünüyorum. Yedincisini yapacağız bu sene safran festivalinin. Festivalde safrana dikkat çekmek üzere farklı konularda uzmanlar getiriliyor ve her yönüyle safran tanıtılmaya çalışılıyor. Safranın elbette saymakla bitmeyen birçok faydası var bunun yanında bizim kentimize en büyük faydası turizm açısından oldu. Bunun ekmeğini de bu aylarda safran hasadının olduğu Ekim, Kasım aylarında bütün kent olarak yiyoruz ve yaşıyoruz. Safranbolu safranı en kıymetli en iyi safran ama üretimi konusunda maalesef hala yetersiz. Kentimize İran safranı girmek durumunda kalıyor çünkü bizim ihtiyacımız olan yanlış söylemek istemiyorum ama aldığım bilgilere göre 150 kiloyken bizim kentimizde 30 kiloyu aşamıyoruz. Geri kalan ihtiyacımızı elbette ki dışarıdan gelen safranla karşılıyoruz o yüzden Avrupa Birliği Avrupa coğrafi işareti de almış olan bu ürünümüzün en önemli kısmı da üretiminin artması. Ondan sonra yapacağımız çalışmaların bu yönde olması gerektiğini düşünüyorum. Üreten çiftçilerin desteklenmesi her anlamda desteklenmesi üretimden satış aşamasına kadar her aşamada desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer destek görürlerse mutlaka gençlerimizde işsizlik sorunu yaşayan çok fazla insan varken böyle katma değeri yüksek bir bitkiyi yetiştirerek aslında hayatlarını kurtarabilecek bir kesim var o yüzden bu açıdan da istihdam açısından da önemsiyorum."

"7 ARALIK'TA SAFRANBOLU'YA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz konuşmasında şunları söyledi:

"Ulusalda korunan bir ürünü veya bir değeri aynı zamanda uluslararasına taşıma süresi bir yolculuk başladı bu yolculukta 2023 yılında sonuçta olmuş olur umarım 3 ay sonra 7 Aralık'ta artık bu uluslararası anlamda Avrupa Birliği anlamında da işareti tescilleniyor bunu Safranbolu'ya ve kentimize kazandırmış olacağız. Bu yolculukta emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, aynı şekilde katkı sağlayan kişisel bazda ve bireysel bazda bakış anlamında Huriye Hanım'a ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."