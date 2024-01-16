Rusya, Türk Tırlarının Belarus'a Geçişine İzin Vermiyor

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Türkiye'den aldıkları yükleri Rusya üzerinden Belarus'a götüren ve geri dönmek isteyen 100'e yakın Türk tırının, Rusya'daki Krasnyi Kamen bölgesinde bulunan sınır kapısından geçişine izin verilmiyor. 7 gündür tampon bölgede yoğun kar yağışı altında ve -20 dereceyi bulan hava koşullarında bekleyen tır şoförleri yetkililerden yardım istiyor.

Türkiye'den aldıkları yükleri Azerbeycan-Gürcistan ve Rusya üzerinden Belarus'a götüren ve geri dönmek için yola çıkarak Belarus gümrüğünden geçen Türk tırları, Rusya sınırındaki gümrük kapısından içeri alınmıyor. Telefonla bilgi veren tır şoförlerinden Baki Aksoy, Rusya sınırında bulunan Krasnyi Kamen bölgesindeki tampon bölgede -20 dereceyi bulan soğukta beklediklerini, hem kendilerinin hem de arabalarının donmaması için motorlarını hiç stop ettirmediklerini, gümrük kapısındaki Rus askerlerinin hiçbir açıklama yapmadan 'geri dönün' dediklerini aktardı. 100'e yakın Türk tırının beklediğini belirten Aksoy, Rusların sadece Türk tırlarına müsaade etmediklerini de söyledi.

"KİMİNİN SUYU VE YİYECEĞİ YOK BİR ÇARE BİR YARDIM LÜTFEN"

Tır şoförü Emin Çinko ise su, yiyecek ve mazotlarının azaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu gördüğünüz tüm şoför arkadaşlar İranlısı, Azerisi, Türk'ü hepsi var içinde. 5 günden fazladır Belarus gümrüğünde bekletiliyoruz, bir açıklama yok, bir sorumlu yok, kiminin parası kalmadı, kiminin suyu ve yiyeceği yok, tuvalet ihtiyaçlarını bile zar zor gideriyorlar. Bunlara bir çare bir yardım lütfen. Başka bir gümrük de açılsa yine problemdir, 600 kilometre başka bir gümrüğe gitmeleri de sorundur. Hem mazot sorunumuz var hem yolda polisle sıkıntı yaşayacağız yine, mümkünse bulunduğumuz gümrük açılsın buradan çıkalım. Burada yüzlerce şoför var."

Bir başka tır şoförü Ali Öztürk ise "Yasak olduğu halde hala Samur'dan buraya Belarus'a araba gönderiyorlar, yasaksa oradan kapatsınlar göndermesinler, şu an Samur'dan gelen mandalina yüklü arabalar var ve burası ise yasak diyor" şeklinde konuştu.