Üye Girişi
Haberler

Rus Vatandaşı, Kiracısı Evi Terk Etmediği İçin Depoda Yaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 10 yıl önce satın aldığı evini kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısı evi terk etmeyince yaklaşık 2 yıldır aynı binanın depo katında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova hukuki sürecin işlediği davanın sonuçlanmasını bekliyor.

Antalya'da 10 yıl önce satın aldığı evini kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısı evi terk etmeyince yaklaşık 2 yıldır aynı binanın depo katında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova hukuki sürecin işlediği davanın sonuçlanmasını bekliyor.

10 yıl önce Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden dubleks bir daire alan Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, yaklaşık 2 yıl önce yaşamını Türkiye'de sürdürmeye karar vererek Antalya'ya geldi. Ancak emlakçı aracılığıyla kiraya verdiği evindeki kiracı kontrat evi boşaltmadı. Bunun üzerine Khudiakova konuyu yargıya taşıdı ve 1 yıl süren dava sonucu mahkeme kiracının evi tahliye etmesine karar verdi. Ancak mahkemenin verdiği tahliye kararı istinafa taşındı.

Kiracısı lüks içinde, kendisi depoda yaşıyor

1.5 yılı geçen süredir evin tahliyesi için hukuk mücadelesi veren Zhanna Khudiakova, kiracısı dubleks dairede yaşamanını sürdürürken kendisi ise aynı binanın bodrumunda bulunan ve diğer apartman sahiplerinin depo olarak kullandığı alanda hayatını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova, kiracısının evi boşaltmakta direndiğini ve kendisinin de Türkiye'deki hukuk sistemini bilmediği için sürecin uzadığını belirtti. Khudiakova, 'Ben yalnız bir kadınım, korkudan geceleri bodrumda yatarken yanımda bıçak taşıyorum" dedi.

"Kendisini 5 bin 700 lira kira ile rahat rahat yaşıyor, ben burada zorluk çekiyorum, akşamları korku içerisindeyim"

Uzun süredir devam eden dava süreci nedeniyle ihtiyacı olmasına rağmen tapulu dairesinde yaşayamadığını belirten Khudiakova, "Davamız hala devam ediyor. 1.5 yıldır apartmanın deposunda yaşıyorum. Su, elektrik, mutfak, tuvalet, banyo yok. Kendisini 5 bin 700 lira kira ile eşyalı dairede rahat rahat yaşıyor. Ben burada zorluk çekiyorum, akşamları korku içerisindeyim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya kiracı Hukuk Emlak Yerel Yaşam Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title