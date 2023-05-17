Romanya Köstence'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş kentlerinden Romanya Köstence'den gelen misafirleri ağırladı.

Başkan Ataç'ın, dünyanın farklı ülkelerindeki kardeş kentlerinde yaşayan vatandaşlar ile temasları devam ediyor. Bu kapsamda Romanya Köstence'den Eskişehir'i gezmek için gelen 35 kişilik heyet Başkan Ataç'ı ziyaret etti. Meclis Salonu'ndaki ziyarette konuşan Başkan Ataç, Romanya'nın Köstence kenti ile kardeş olduklarını hatırlatarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Romanyalı Kırım Tatarı ressam Ferodin Laila yaptığı portreyi Başkan Ataç'a hediye ederek; Ataç'ı 18 Mayıs Perşembe günü (yarın) Atila Özer Karikatürlü Ev'de açacağı 'Kırım Sürgünü Resim Sergisi'ne davet etti.

Ziyaretin ardından Ataç konuklara Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyum eserlerini tanıttı. Buluşmada, Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Gündoğdu da yer aldı.