Rektör Özölçer'den üniversite hastanesine ziyaret

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Üniversite Hastanesini ziyaret etti.

Rektör Özölçer'e ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ile Prof. Dr. Servet Karasu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz eşlik etti. Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin'den hastanedeki yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi alan Rektör Özölçer, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başhekim Pişkin'le görüşmesinden sonra İbni Sina Kampüsünde açılan kahve dükkanını ziyaret eden Rektör Özölçer, çalışan personele hayırlı olsun temennisinde bulundu. - ZONGULDAK