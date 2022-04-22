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Rektör Karacoşkun, koltuğunu öğrencilere devretti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Karacoşkun, koltuğunu öğrencilere devretti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.

Öğrenciler Anaokulu Müdürü Özgül Taş ile Anaokulu Öğretmenleri Fatoş Kalli ve Fatma Çakmak eşlik etti.

Rektör Karacoşkun, 23 Nisan'ın bütün dünya çocuklarına barış ve huzur getirmesini temenni ettiklerini, Rektörlük makam koltuğunu bugünün küçüğü yarının büyüğü olan çocukları bırakıp bu vesileyle onların geleceğimizin teminatı olduğunu vurgulamak istediklerini belirtti.

Görüşmenin sonunda, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, çocuklara hediyeler verdi ve onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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