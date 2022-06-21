Rapçi Sefo, Bodrum Kanserinde 'Müzik Yasağı' Gerekçesiyle 00: 30'da Sahneden İndirildi: "Saçmalık Bu"

ESMA TURAN

Ünlü papçi Sefo, Bodrum'da verdiği konserde, saat 01: 00'de başlayacak 'müzik yasağı' gerekçe gösterilerek saat 00: 30'da sahneden indirildi. Duruma tepki gösteren Sefo, "Bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz ya. Saat 00: 30, bu yasak 01: 00'e kadar değil miydi? Saçmalık bu, saçmalık" dedi.

Pandemi sürecinde saat 24: 00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati, daha sonra gece 01: 00'e kadar uzatılmıştı. 'Sefo' olarak tanınan Türkiye'nin popüler rapçilerinden Seyfullah Sağır, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün verdiği konserde, 'müzik yasağı' gerekçe gösterilerek valilik talimatıyla 00: 30'da sahneden indirildi.

Duruma tepki gösteren Sefo, sahneden inerken çektiği videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Sefo, şunları söyledi:

"Arkadaşlar saat 00: 30, Bodrum'dayız ve ben valiliğin talimatıyla sahneden indirildim. Bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz ya. Saat 00: 30, bu yasak 01: 00'e kadar değil miydi? Saçmalık bu, saçmalık. O kadar insan geldi, buraya bekledi. Yarım saat vaktimiz yok mu şarkı çalabilmek adına? Neden ya neden? Ne istiyorsunuz anlamıyorum. Yüzlerce insan yukarıda. Bizi bekliyorlardı. Kural 01: 00'e kadardı, o da saçmaydı."

ANKA / Yerel