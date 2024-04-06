Ramazan Bayramı Tatilinde Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün akşam saatleri itibari ile yola çıkmaya başladı. Akşam saatlerinde yoğunluğun biraz daha az olduğu Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bu saat itibari ile akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara istikametinde biraz daha fazla gözlenen yoğunluk, İstanbul yönünde ise normal seyrinde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor. - SAKARYA