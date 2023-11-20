Rahvan Atçılar Derneğinden şehitler için mevlit programı
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Rahvan Atçılar Derneği'nin şehitler için düzenlediği Mevlit programına katıldı.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Rahvan Atçılar Derneği'nin şehitler için düzenlediği Mevlit programına katıldı.
Kütahya Belediyesi Ata Sporları Tesisi'nde gerçekleştirilen programda; Cumhuriyetin 100. yılında tüm şehit ve gaziler ile Doğu Türkistan ve Filistin'deki Müslümanlar için mevlid-i şerif okutuldu.
Duanın ardından pilav ikramı ve temsili rahvan at yarışı yapıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel