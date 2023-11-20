Rahvan Atçılar Derneğinden şehitler için mevlit programı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Rahvan Atçılar Derneği'nin şehitler için düzenlediği Mevlit programına katıldı.

Kütahya Belediyesi Ata Sporları Tesisi'nde gerçekleştirilen programda; Cumhuriyetin 100. yılında tüm şehit ve gaziler ile Doğu Türkistan ve Filistin'deki Müslümanlar için mevlid-i şerif okutuldu.

Duanın ardından pilav ikramı ve temsili rahvan at yarışı yapıldı. - KÜTAHYA