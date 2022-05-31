Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi bahar konseri takdir topladı - Haberler

Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bahar konseri büyük ilgi gördü. Koro ve orkestrada görev alan öğrenciler birbirinden güzel eserlerle davetlileri mest etti.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bahar konseri ile takdir topladı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet töreni ve bahar konserine İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Konser katılımcılar ve misafirler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. 12 öğrencinin solo eserler seslendirdiği, 20 öğrenciden oluşan koroya 8 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan orkestra eşlik etti. Keman öğretmeni Levent Akketeci'nin orkestra şefliğinde müzik bölümünün hazırlamış olduğu 12 eser seslendirildi.

Okul Müdürü Ömer Coşkun, törende yaptığı konuşmada pandemiden dolayı öğrencilerin yaklaşık 2 yıl okuldan uzak kalmalarına rağmen böyle bir etkinliği gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Coşkun, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da, mezun olacak öğrencilere başarılar diledi, seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve şarkılarla aldıkları eğitimin hakkını verdiklerini söyledi öğretmenleri tebrik etti.

Program sonunda Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Okul Müdürü Ömer Coşkun ve müzik bölümü öğretmenleri tarafından okulun keman öğretmeni ve orkestra şefi Levent Akketeci'ye çiçek takdim edildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel