ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!
3 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KALECİK
Arıza Tarihi: 3.05.2024 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.05.2024 16:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 03.05.2024- SAAT: 09:00 TAMİR TARİHİ: 03.05.2024- SAAT: 16:00 DETAY:Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Dokuzardıç Su Deposu Hat vanalarının bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi üst kotlar
AYAŞ
Arıza Tarihi: 2.05.2024 10:30:00
Tamir Tarihi: 2.05.2024 20:00:00
Detay: Ayaş Sinanlı Mahallesinde Değirmenbaşı mevkinde selden kaynaklı içme suyu depo ve hat temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Sinanlı Hocasinan, Sinanlı Cuma , Sinanlı Mahkeme Mahallesi
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 3.05.2024 11:00:00
Tamir Tarihi: 3.05.2024 19:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı 8 Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Müteahhit Firma Çalışma Esnasında Çıkan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı 2 Sokak ve Bir Kısmı
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 3.05.2024 14:45:00
Tamir Tarihi: 3.05.2024 18:00:00
Detay: Başpınar Mahallesi 1211.Sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Başpınar Mahallesi Bir Kısmı
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 3.05.2024 15:30:00
Tamir Tarihi: 3.05.2024 19:00:00
Detay: Keçiören ilçesi, Uyanış mahallesi Gülbaba caddesi içerisinde Q 500 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: UYANIŞ-23NİSAN-AKTEPE-KÖŞK-YEŞİLÖZ-YEŞİLTEPE-ÇALDIRAN-BADEMLİK-BAĞLARBAŞI Mahalleleri etkilenmektedir.
AKYURT
Arıza Tarihi: 3.05.2024 16:30:00
Tamir Tarihi: 3.05.2024 19:30:00
Detay: AKYURT İLÇESİ BALIKHİSAR MAHALLESİ KÖY İÇİ DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR VERDİGİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ
Etkilenen Yerler: AKYURT İLÇESİ BALIKHİSAR MAHALLESİ KÖY İÇİ ETKİLENMEKTEDİR