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Pursaklar Belediyesi'nde bayramlaşma merasimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pursaklar Belediyesi'nde bayramlaşma merasimi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı boyunca sokak sokak gezerek ilçe sakinleri ile bayramlaşıp çocukları makamında misafir eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayram tatili sonrası birim müdürlüklerindeki personellerin bayramlarını tebrik etti.

Kurban kesimi ve sonrasında vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesinde emeği geçen belediye personellerine teşekkür eden Başkan Ertuğrul Çetin, aynı azim ve kararlılıkla Pursaklar için ter dökmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Kurban Bayramının, bereketini ve huzurunu ilçe halkımızla birlikte hep birlikte yaşadık"

Pursaklar Belediyesi ailesinin üyeleri olan değerli çalışma arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı teker teker kutladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kurban Bayramının, bereketini ve huzurunu ilçe halkımızla birlikte hep birlikte yaşadık. Geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programımızı, Belediye binamızda mesai arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Bayram sonrası daha büyük bir motivasyonla dün olduğu gibi bugünde aynı azim ve kararlılıkla Pursaklar için ter dökmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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