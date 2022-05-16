Özel çocuklar Ormanya'yı gezdi - Haberler

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla ilçedeki özel gereksinimli çocukları Ormanya'ya götürdü.

Körfez Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla ilçedeki özel gereksinimli çocukları Ormanya götürerek, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Körfez'den otobüslerle Ormanya'ya götürülen özel çocuklar, burada rehberler eşliğinde güzel bir gün geçirdi. Ormanya'nın doğal güzelliklerini gezen çocuklar, hayvanları da görme fırsatı yakaladı. Özellikle Ormanya içerisindeki yapay göl ve Hobbit evlerini çok beğenen çocuklar, bol bol fotoğraf çektirdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel