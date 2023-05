Özel çocuklar izci oldu, gönüllerince eğlendi

Erzurum'da bir grup özel öğrenci geldikleri İzci Evi'nde gönüllerince eğlendi, oyunlar oynadı ve izci liderleriyle birlikte güzel bir gün geçirdiler.

Erzurum Nene Hatun Spor Kulübü İzcileri ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu antrenörleri, Erzurum Recep Birsin Özen özel uygulama okulunda bulunan özel öğrencileri konuk etti, onlarla birlikte oyunlar oynadılar, eğlendiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de destek verdiği programa öğrenciler, veliler ve öğretmenler de katıldı.

Erzurum İzci Evi'nde gün boyu devam eden etkinlik dolu dolu, eğlenceli ve coşkulu bir şekilde geçti. Özel çocukların mutlulukları ise görülmeye değerdi. İzci Liderleri Özcan Işık, Emre Ertan ve Fatih Yakışan eşliğinde özel çocuklara izci oyunları ve beceriler de yaptırıldı. Çocuklar çadır kurdular ve ip çekme yarışı yaptılar. Programda ayrıca Buz Pateni Federasyonu tarafından gönderilen tişörtler ve bandanalar çocuklara hediye edildi.

30 öğrenci ve 20 öğretmenin katıldığı etkinlikte konuşan Nene Hatun Spor Kulübü Başkanı ve İzci Lideri Özcan Işık "Mayıs ayı içinde kutlanan Engelliler Haftası vesilesiyle böyle bir program yaptık. Hem biz hem de özel çocuklarımız eğlendi. Onlar bizim kıymetlerimiz ve her zaman sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da her hafta buluşma ve özel çocuklarımızın izcilik becerileri başta olmak üzere gelişimlerine katkıda bulunma sözü verdik. Bir toplumda sürekli gelişmeyi sağlamanın her bir bireyi bu tarz süreçlere dahil etmekle mümkün olacağına inanıyoruz. Her bir ferdin yetenekleri, yeterlilikleri ve becerileri engellenmediği sürece geliştirilecek yönleri bulunduğunu biliyoruz. Spor ve izcilik bu anlamda çok güzel ve doğru bir tercih. Bu doğrultuda toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin yaşamın her alanına katılması, eğitim başta olmak üzere her türlü imkandan en üst düzeyde yararlanmalarına fırsat vermek hepimizin sorumluluğudur. Asıl engel, engelleri görmemektir" dedi. - ERZURUM